На перекрестке Звездной и Ленсовета пробка из-за ДТП

На перекрестке Звездной и Ленсовета пробка из-за ДТП
Фото: https://vk.com/spb_today

Трамваи стоят в обе стороны.

Все случилось сегодня вечером, 31 июля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на перекрестке улицы Звездной и проспекта Ленсовета произошла авария. Кто именно стал ее участником – не уточняется. Судя по снимкам, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Петербуржцы уверяют, что из-за ДТП трамваи №29 стоят в обе стороны.

Судя по данным, предоставленным «Яндекс. Пробками», у станции метро «Звездная» образовался затор. Машины двигаются со скоростью 7 километров в час. Московское шоссе, как и всегда по вечерам, тоже «стоит».

Пользователи соцсети тем временем обсуждают плохую погоду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти три электрички застряли в пути из-за обрыва проводов. На данный момент специалистами проводятся работы по устранению неисправностей и восстановлению графика движения электричек.

дтп московский район пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Палеонтологи обнаружили останки древнего «Ктулху»
Горящий грузовик гоняет по Красногвардейскому району
На Васильевском острове закрыли кинологический центр
Силовики приходили в офис «Буковеда», чтобы проверить работу ...
Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции
Медведев прокомментировал лесные пожары в России
Вокруг Белого дома установят четырехметровую ограду
Убийца бьюти-блогера Караглановой назвал мотивы преступления