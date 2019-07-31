На перекрестке Звездной и Ленсовета пробка из-за ДТП

Трамваи стоят в обе стороны.

Все случилось сегодня вечером, 31 июля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на перекрестке улицы Звездной и проспекта Ленсовета произошла авария. Кто именно стал ее участником – не уточняется. Судя по снимкам, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Петербуржцы уверяют, что из-за ДТП трамваи №29 стоят в обе стороны.

Судя по данным, предоставленным «Яндекс. Пробками», у станции метро «Звездная» образовался затор. Машины двигаются со скоростью 7 километров в час. Московское шоссе, как и всегда по вечерам, тоже «стоит».

Пользователи соцсети тем временем обсуждают плохую погоду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти три электрички застряли в пути из-за обрыва проводов. На данный момент специалистами проводятся работы по устранению неисправностей и восстановлению графика движения электричек.