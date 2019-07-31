В Ленобласти три электрички застряли в пути из-за обрыва проводов

На данный момент специалистами проводятся работы по устранению неисправностей и восстановлению графика движения электричек. Фото: vk.com/spb_today

На данный момент специалистами проводятся работы по устранению неисправностей и восстановлению графика движения электричек. Фото: vk.com/spb_today

Днем 31 июля на ж/д станции Антропшино по Витебскому направлению произошел обрыв контактной сети, в результате чего задерживаются три электропоезда.

Неполадки обнаружили около 11 часов. По причине обрыва проводов, три электро поезда задерживаются более чем на два часа: № 6327 Санкт-Петербург – Поселок, который стоит на станции Павловск, № 6044 Поселок – Санкт-Петербург, стоящий на станции Кобралово, и № 6062 Оредеж – Санкт-Петербург, остановленный на станции Семрино. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На данный момент специалистами проводятся работы по устранению неисправностей и восстановлению графика движения электричек. ОЖД просит пассажиров следить за изменениями расписании поездов на информационных табло, а также по громкоговорящей связи на станциях и в поездах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электрички из Петербурга встали на жаре в пятницу вечером. Пригородный поезд и товарный провели у “Паровозного музея” не меньше получаса.