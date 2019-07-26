Электрички из Петербурга встали на жаре в пятницу вечером

Пригородный поезд и товарный провели у “Паровозного музея” не меньше получаса.

Электрички из Петербурга остановились на путях Витебского направления вечером в пятницу 26 июля. Пассажиры рассказали, что задержка в пути составила около получаса.

Один из пригородных поездов встал у станции “Паровозный музей” (следующая остановка после платформы “Шушары”), как стало известно Gazeta.SPb 26 июля. Перед электричкой остановился товарный поезд. К 19:50 движение восстановили, но провести около 30 минут при жаре в 25 градусов в пятничной электричке — не самый приятный опыт.

На сайте ОЖД пока нет никакой информации по поводу задержки электричек из Санкт-Петербурга. Возможно, на железной дороге возникли неполадки с контактной сетью, как это недавно произошло на Московском направлении, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.