Электрички из Петербурга встали на жаре в пятницу вечером

Электрички из Петербурга встали на жаре в пятницу вечером
Причины задержки неизвестны. Фото: pixabay.com

Пригородный поезд и товарный провели у “Паровозного музея” не меньше получаса.

Электрички из Петербурга остановились на путях Витебского направления вечером в пятницу 26 июля. Пассажиры рассказали, что задержка в пути составила около получаса.

Один из пригородных поездов встал у станции “Паровозный музей” (следующая остановка после платформы “Шушары”), как стало известно Gazeta.SPb 26 июля. Перед электричкой остановился товарный поезд. К 19:50 движение восстановили, но провести около 30 минут при жаре в 25 градусов в пятничной электричке — не самый приятный опыт.

На сайте ОЖД пока нет никакой информации по поводу задержки электричек из Санкт-Петербурга. Возможно, на железной дороге возникли неполадки с контактной сетью, как это недавно произошло на Московском направлении, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

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