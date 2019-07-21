“Сапсаны” и электрички Московского направления сбились с графика

На станции Товарный-Московский обнаружили технические проблемы.

Техническая неисправность задерживает в пути пригородные поезда и “Сапсаны” на Московском направлении ОЖД.

Проблему нашли около 12 часов в воскресенье 21 июля на станции Товарный-Московский (следующая за Московским вокзалом Санкт-Петербурга станция), сообщает ОЖД. Три “Сапсана” задержатся максимум на 10 минут, а вот опоздание электричек составит от 10 минут до 1 часа.

“Сапсан” доходит от Москвы до Санкт-Петербурга в среднем за 4 часа. Подробности происшествия на Товарном не уточняются. По выходным между Петербургом и Москвой курсируют семь поездов. Средняя стоимость билета составляет 5-7 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о проблемах на Балтийском вокзале: из-за неприятностей с контактной сетью задержались пригородные поезда.