В ОЖД прокомментировали коллапс на Балтийском вокзале

Электричку из Ивангорода остановили на Броневой в 18:18. Фото: https://vk.com/spb_today

Электричку из Ивангорода остановили на Броневой в 18:18. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге задержали 10 электричек, время их опоздания может доходить до 1,5 часов.

В ОЖД прокомментировали ситуацию с задержкой поездов на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. Напомним, в пятницу вечером несколько электричек отправились в пункты назначения с опозданием — предположительно, из-за поломки на контактной сети.

Электричку из Ивангорода остановили на Броневой в 18:18 19 июля “по техническим причинам”, сообщили в ОЖД. В Петербург позже придут составы из Гатчины и Ораниенбаум, задержка составит от 15 минут до часа.

При этом в Петербурге задержали 10 электричек. Время их опоздания может составить от 10 минут до 1,5 часов. В ОЖД заверили, что делают все возможное для нормализации движения.

Сайт Балтийского вокзала по-прежнему недоступен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что причиной остановки движения могло стать задымление в электричке.