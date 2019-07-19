Дым в электричке остановил поезда на Балтийском вокзале

Сайт Балтийского вокзала не работает, а пассажирам ничего не сообщили о задержках.

Поезда перестали отходить от Балтийского вокзала. Причиной задержек отправления составов стало задымление в одном из электричек.

Электрички держали на вокзале без сообщений о времени отправления и задержках, сообщили очевидцы в соцсетях в пятницу 19 июля. Теперь пассажиры общаются друг в другом в Интернете, чтобы узнать, кто уже поехал, а кто еще стоит. Сейчас большая часть электричек уже покинула вокзал.

По предварительной информации, в электричке на Ивангород произошло задымление, из-за проблем на контактной сети выключилось электричество. Состав запустили на дизельном топливе. Электричка доехала до Броневой и пассажиров решили пересадить на другой состав.

На сайте Балтийского вокзала нет информации о происшествии — более того, сайт по состоянию на 20:30 не работал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ОЖД проверяет, брал ли машинист поезда попутчика с Bla-Bla-Car.