ОЖД проверяет, брал ли машинист поезда попутчика с Bla-Bla-Car

Информация о поездке пассажире с сервиса поиска попутчиков в кабине машиниста поезда стала поводом для проверки на Октябрьской железной дороге.

Telegram-каналы и СМИ распространили новость о том, что один человек, желавший поехать 15 июля из Петербурга в Москву, забронировал поездку стоимостью 1,3 тыс. рублей на сервисе поиска попутчиков Bla-Bla-Car. Местом встречи водителя и клиента был обозначен Московский вокзал. Когда пассажир прибыл туда, оказалось, что поедет он на поезде в кабине машиниста. К слову, он был не единственным пассажиром.

Сведения о том, что машинист поезда взял с собой в кабину попутчиков и довез их до Москвы, стала предметом для проведения служебной проверки, говорится в сообщении Октябрьской железной дороги. Сейчас специалисты просматривают видеозаписи с вокзальных камер наблюдения и средств фиксации работы локомотивных бригад. Они ищут свидетельства посадки в кабину локомотива и высадки оттуда посторонних людей. Если информация подтвердится, то виновные будут наказаны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что попутчик пропавшей девушки-водителя с Bla-Bla-Car на допросе сознался в ее убийстве.