Убийца бьюти-блогера Караглановой назвал мотивы преступления

Мужчина заявил, что модель не раз унижала его сексуальное достоинство.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. О задержании убийцы рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Максим Гареев, задержанный полицейскими, признал свою вину и рассказал, что стало причиной для жестокой расправы над девушкой.

Убийца заверил, что Карагланова не раз оскорбляла его, постоянно критикуя его финансовые возможности. Он чувствовал, что бьюти-блогер унижает его сексуальное достоинство, и не смог справиться с гневом. Гареев пообещал сотрудничать со следствием. Мужчина также отметил, что все случилось 26 июля, а не 22, как считало следствие.

Напоминаем, что тело девушки нашли в чемодане в собственной квартире. Его нашел хозяин, который сдавал жилье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стала известна причина смерти белорусского блогера и его друга в коллекторе Петербурга.