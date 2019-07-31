Горящий грузовик гоняет по Красногвардейскому району

На самосвале написано «метан».

Об этом стало известно сегодня вечером, 31 июля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» сразу в нескольких сообществам. Так, в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» выложили видеозаписи, на которых видно, как кузов машины горит. В «Ладожская рулит! Красногвардейский район» поделились подробностями инцидента – люди уверяют, что никакого метана в грузовике не было – он на самом деле перевозил деревянные поддоны. Водитель самосвала, разъезжающий по Косыгина и Коммуны, в какой-то момент все-таки остановился и выгрузился на газон.

На место происшествия вызвали спецслужбы – спасатели потушили возгорание, но пока никаких официальных данных не поступало. О пострадавших ничего не сообщается.

Пользователи соцсети посчитали пожар отличной темой для шуток. Они назвали водителя самосвала «призрачным гонщиком».

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