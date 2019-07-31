В Ленобласти в частном доме сгорел человек

В Ленобласти в частном доме сгорел человек
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти сгорел частный дом, в результате пожара погиб один человек.

В деревне Поддубье в Лужском районе 31 июля сгорел частный дом. Экстренная служба получила сообщение о пожаре в 16:20. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По данным МЧС, в ликвидации пожара принимали участие семь сотрудников пожарно-спасательной части, было задействовано 2 служебных автомобиля. Пожар удалось потушить спустя час, в 17:22. Причины возгорания пока неизвестны.

На месте происшествия обнаружили тело погибшего, пишет 47news. Личность пострадавшего устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга. Пожар начался в небольшом цельнометаллическом гараже со стоявшим в нем Mercedes, затем начал распространяться на соседний гараж площадью в 36 м2. Кроме машины обгорела лишь обстановка — никто не пострадал.

заживо сгорел ленобласть Лужский район пожар частный дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года
Врачи рассказали о первом признаке алкоголизма
NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров
Петербург купит больше жилья для льготников
Дзюба поделился лайфхаками для выживания суровым летом
Скончался режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Жительницу Кировска уличили в организации казино в нежилом доме
Для владельцев ЕКП проезд в метро станет дешевле на 15 рублей