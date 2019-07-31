В Ленобласти в частном доме сгорел человек

В Лужском районе Ленобласти сгорел частный дом, в результате пожара погиб один человек.

В деревне Поддубье в Лужском районе 31 июля сгорел частный дом. Экстренная служба получила сообщение о пожаре в 16:20. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По данным МЧС, в ликвидации пожара принимали участие семь сотрудников пожарно-спасательной части, было задействовано 2 служебных автомобиля. Пожар удалось потушить спустя час, в 17:22. Причины возгорания пока неизвестны.

На месте происшествия обнаружили тело погибшего, пишет 47news. Личность пострадавшего устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга. Пожар начался в небольшом цельнометаллическом гараже со стоявшим в нем Mercedes, затем начал распространяться на соседний гараж площадью в 36 м2. Кроме машины обгорела лишь обстановка — никто не пострадал.