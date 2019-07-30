Гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга

Огонь испортил Mercedes, стоявший в цельнометаллическом гараже.

Гаражи загорелись в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером во вторник. Пострадал Mercedes.

Сообщение о пожаре на Учительской улице Петербурга поступило в дежурную часть МЧС в 20:10, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС Санкт-Петербурга и Ленобласти 30 июля. Пожар начался в небольшом цельнометаллическом гараже со стоявшим в нем Mercedes, затем начал распространяться на соседний гараж площадью в 36 м2. Кроме машины обгорела лишь обстановка — никто не пострадал.

На место пожара в Калининском районе Петербурга приехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Сегодня в Санкт-Петербурге дует сильный ветер, его скорость составляет 8 м/с. Это могло способствовать распространению огня. В Кировском районе Петербурга ветер уже повалил дерево на автомобиль, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.