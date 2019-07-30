Ветер повалил березу на машину на Дачном проспекте

Ветер повалил березу на машину на Дачном проспекте
Порывы ветра достигают 15 м/с. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today

Спасатели МЧС предупредили петербуржцев, что ветер не ослабнет в среду.

Сильный ветер, с которого в Санкт-Петербурге началась новая неделя, уже валит слабые деревья. На Дачном проспекте на машину упала береза.

На место происшествия в Кировском районе Петербурге уже приехали рабочие и распиливают дерево. Очевидцы в социальных сетях рассказали вечером 30 июля, что недалеко от падения дерева находится детская площадка.

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга предупреждали об усилении ветра во вторник и подтвердили сегодня, что ветер не ослабнет и в среду 31 июля — его скорость составит до 12 м/с, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Сейчас порывы ветра достигают 15 м/с. Особенно опасными в такие дни становятся деревья в прибрежным районах Санкт-Петербурга — Кировском, Василеостровском, Курортном, Приморском, Петроградском и в Кронштадте.

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