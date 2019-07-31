Скончался режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс

Скончался режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Харольд Принс. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Режиссер и продюсер бродвейских мюзиклов Харольд Принс скончался на 92-м году жизни в Рейкъявике.

О смерти короля Бродвея сообщает его литературный агент Рик Мирамонтес, по его словам, Принс умер в Рейкъявике после короткой болезни.

Выдающиеся постановки Харольда Принса прославили Бродвей на весь мир. Под его руководство были поставлены многие известные шоу, среди которых «Призрак оперы», «Кабаре», «Компания» и «Суини Тодд». Принсу приходилось сотрудничать с музыкантами Леонардом Бернстайном, Эндрю Ллойд Уэббером и Стивеном Сондхаймем.

«Весь современный музыкальный театр обязан ему практически всем», — заявил Уэббер.

За все 50 лет карьеры Принс был награжден рекордным количеством премий Tony Awards. У режиссера остались жена, трое детей и трое внуков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что башкирский дирижер Александр Вакульский умер в Нидерландах. Известный дирижер Александр Вакульский на протяжении более 20 лет руководил Амстердамским симфоническим оркестром.

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