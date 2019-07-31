Жительницу Кировска уличили в организации казино в нежилом доме

Жительницу Кировска уличили в организации казино в нежилом доме
Фото: Pixabay

Женщина не только основала незаконный бизнес, но также выполняла большинство обязанностей.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает пресс-служба СК по Ленинградской области. В преступлении обвиняется 42-летняя жительница Кировска, которая организовала и проводила азартные игры. Заведение работало в нежилом двухэтажном здании на Советской улице.

Ленинградка работала там администраторам – она встречала игроков, принимала у них деньги, выдавала выигрыши, если такие случались. Задержали обвиняемую на месте преступления, так что ее причастность почти несомненна.

Из здания вынесли 21 автомат. На организатора завели уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Московском районе раскрыта деятельность подпольного казино. Обыск проводился в доме 3 по Тележной улице. Сотрудниками правоохранительных органов было изъято 120 тысяч рублей, 7 игральных столов для покера, 5 ящиков с фишками, ноутбук и наборы игральных карт.

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Жительницу Кировска уличили в организации казино в нежилом доме
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