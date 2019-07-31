Врачи рассказали о первом признаке алкоголизма

Врачи рассказали о первом признаке алкоголизма
Фото: pixabay.com

Заметив его, стоит сразу бить тревогу и бросать пить.

Об этом рассказали специалисты, пообщавшиеся с «Известиями». Врачи уверяют, что у алкоголиков в первую очередь обычно начинается «трясучка», которая и является одним из признаков болезни. Если человек выпил и его начинает трясти, то это значит, что пить больше не следует.

Дело в том, что такой эффект называется алкогольным тремором – организм пытается вывести алкоголь, а руки трясутся от недостатка дофамина.

Эксперты отметили, что в тряске рук нет ничего нормального – это может быть признаком не только алкоголизма, но и некоторых других заболеваний.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что врачи выяснили к чему могут привести электронные сигареты. Ученые из Калифорнийского университета подошли к изучению данного вопроса детально и установили, что использование электронных сигарет ведет к разрушению стволовых клеток в организме человека.

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