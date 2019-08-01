Болезнь не позволяет женщине делить с кем-то квартиру — но муж переселил ее в коммуналку

Болезнь не позволяет женщине делить с кем-то квартиру — но муж переселил ее в коммуналку
Женщина объяснила, что не понимала, что делает. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петербурга надеется признать сделку о отчуждении квартиры незаконной.

Жительница Санкт-Петербурга вышла замуж и подарила свою квартиру мужу. Тот продал ее и купил жене комнату в коммуналке. Однако тяжелое заболевание не позволяет женщине жить с другими людьми в одной квартире.

Психическое заболевание развилось у жительницы Пушкинского района Петербурга еще в детстве, рассказали Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 1 августа. У женщины произошло обострение и она попала в больницу. Там она объяснила сотруднику прокуратуры Петербурга, который пришел ее навестить, что не понимала, что делает, когда отчислила квартиру мужу.

Теперь прокурор Пушкинского района обратился в суд, чтобы признать сделку об отчуждении — и соответственно продаже — незаконной: заявитель не понимала значений своих действий и их последствий. Ход работы по заявлению контролируется.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мошенники оформили кредиты на смартфоны по поддельным документам.

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