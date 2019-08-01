В Петербурге мошенники оформили кредит на два смартфона по поддельным документам

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан за мошенничество с кредитными средствами.

По информации ГУ МВД России по городу и области, сотрудники уголовного розыска задержали троих граждан, в возрасте от 23 до 35 лет. Они подозреваются в том, что 20 июля в двух магазинах взяли в кредит два дорогостоящих мобильных телефона по поддельным документам. Возвращать кредитные средства злоумышленники, разумеется, не собирались.

Банк, предоставивший кредит, понес ущерб в сумму почти 200 тысяч рублей.

В ходе обыска в квартире двоих задержанных обнаружили и изъяли ноутбук с отсканированными паспортами граждан РФ и бланк паспорта гражданина РФ с признаками подделки — переклейки фотографии.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленники находятся под стражей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поддельные права и выдуманная работа ради кредита на KIA довели до суда. Жительница Ленобласти планировала продать автомобиль, а деньги забрать себе.