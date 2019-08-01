Коммерческая организация в Петербурге не выплатила сотрудникам около 1,3 млн рублей зарплаты

Руководитель ООО «ЦПС Инжиниринг» предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты.

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «ЦПС Инжиниринг». Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей «невыплата зарплаты», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По данным следствия, злоумышленник не выплачивал сотрудникам организации зарплату в период с мара 2018 года по март 2019 года. Общая сумма задолженности перед 7 гражданами составила около 1,3 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Задолженность по зарплате перед работниками погашена.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что еще одна петербургская компания не выплачивала зарплату сотрудникам. Руководство ООО «Балтийский Строительный Комплекс» имело задолженность по зарплате перед сотрудником на сумму в 50 тысяч рублей.