Женщину, продававшую путевки в “Артек” от лица СК, задержали

Женщину 1983 года раньше уже неоднократно судили. Фото: pixabay.com

Женщину 1983 года раньше уже неоднократно судили. Фото: pixabay.com

“Льготные путевки” стоили по 30 тысяч рублей, но дети не проходили конкурсный отбор.

Возбуждено уголовное дело из-за продажи поддельных льготных путевок в детский лагерь “Артек”. Неизвестная женщина представилась родителям из Санкт-Петербурга сотрудником Следственного комитета, который якобы близко работает с лагерем.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин признал, что ведомство действительно помогает лагерю, но льготных путевок никому не продает. Поскольку произошедшее очерняло репутацию ведомства, то СК немедленно принял меры и уже задержал вместе полицией Петербурга подозреваемую в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Петербургу 1 августа. Раньше ее уже неоднократно судили.

Следствие считает, что женщина продала несколько путевок по 30 тысяч рублей жителям Санкт-Петербурга. 12 июля родителям пришли СМС-сообщения, что дети не прошли конкурсный отбор, но злоумышленница не стала возвращать деньги.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что школьник в Уфе потребовал 5 млн рублей от экстренных служб.