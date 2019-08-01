Школьник из Уфы набрал «112» и потребовал 5 млн рублей

Как сообщает МВД Республики Башкирии, 12-летний уфимский школьник сообщил в экстренные службы города по номеру «112», что подорвет гранату, если ему не выдадут пять миллионов рублей.

Мальчик потребовал перевести деньги на его счет.

Личность ученика пятого класса уже установлена, также правоохранители связались с его родителями, именно они понесут наказание.

Ведомство также сообщает, что в отношении родителей мальчика уже составлен протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Ребенка поставили на профилактический учет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала развлечении детей в Финляндии. Трое школьников раскладывали камни на железнодорожных путях. Детям кроме поучительных бесед ничего не грозит, а вот родителям придется выплатить штраф. О произошедшем также осведомили службы опеки.