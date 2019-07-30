Школьники раскладывали камни на железнодорожных путях в Финляндии

Детям не грозит ответственность, но семьям придется заплатить штрафы.

В Финляндии три десятилетних ребенка разложили камни на пути поездов. Полиция добилась от них признания и закрыла расследование дела.

Камни появлялись в течение двух дней на путях в Юливиеска, небольшом городе на западе Финляндии, сообщает Yle 30 июля. Школьники добились того, что местная полиция всерьез занялась расследованием проблемы с препятствиями на пути поездов Северной Похъянмаа. К несчастным случаям шалости не привели.

С детьми провели беседы, службы опеки предупреждены о происшествии. Наказаний для детей со стороны властей не будет, но их семьи заплатят за причиненный ущерб — вероятно, речь идет о задержке поездов.

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