На проспекте Просвещения случилось ДТП с участием такси

Находились ли пассажиры в автомобиле – не уточняется.

Все случилось поздно вечером 1 августа на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что дорогу не смогли поделить два автомобиля – «Митсубиси» и такси. Они уверяют, что столкновение произошло примерно в 11 часов ночи. Автомобили выглядят помятыми, но вот как чувствуют себя водители и пассажиры – не уточняется.

На место ДТП вызвали спецслужбы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах дела, а также выяснить, как именно все произошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Фрунзенском районе случилось ДТП, есть пострадавшие. Пока что никаких официальных данных не поступало, на место прибыла карета скорой помощи, медики осмотрели жертв аварии.