Во Фрунзенском районе случилось ДТП, есть пострадавшие

Пока что никаких официальных данных не поступало, на место прибыла карета скорой помощи.

Все произошло сегодня вечером, 1 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария случилась на пересечении улиц Бухарестской и Турку. Дорогу не смогли поделить несколько автомобилей. В результате пострадали несколько человек, но пока ничего неясно — какой тяжести травмы они получили и как так вышло. За жертвами столкновения приехали медики, которые оказывают им помощь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на КАД в ДТП скончался мотоциклист. По предварительным данным, мотоцикл въехал в легковушку по непонятным причинам. В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.