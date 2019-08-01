Во Фрунзенском районе случилось ДТП, есть пострадавшие

Во Фрунзенском районе случилось ДТП, есть пострадавшие
Фото: https://vk.com/spb_today

Пока что никаких официальных данных не поступало, на место прибыла карета скорой помощи.

Все произошло сегодня вечером, 1 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария случилась на пересечении улиц Бухарестской и Турку. Дорогу не смогли поделить несколько автомобилей. В результате пострадали несколько человек, но пока ничего неясно — какой тяжести травмы они получили и как так вышло. За жертвами столкновения приехали медики, которые оказывают им помощь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на КАД в ДТП скончался мотоциклист. По предварительным данным, мотоцикл въехал в легковушку по непонятным причинам. В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.

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