На КАД в ДТП скончался мотоциклист

Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди уверяют, что все случилось на 148 километре внутреннего кольца КАД недалеко от съезда на Приморском шоссе. Участниками аварии стали байкер и водитель «Мерседеса». По предварительным данным, мотоцикл въехал в легковушку по непонятным причинам. В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после массового ДТП на Дальневосточном загорелась иномарка. В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пяти автомобилей, один из них — автомобиль такси. Есть пострадавшие.