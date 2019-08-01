После массового ДТП на Дальневосточном загорелась иномарка

Очевидцы также рассказали, что все пассажиры в "Мерседесе", включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы также рассказали, что все пассажиры в "Мерседесе", включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пяти автомобилей, один из них — автомобиль такси. Есть пострадавшие.

В четверг, 1 августа, на Дальневосточном проспекте в Невском районе случилось массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об аварии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Стало известно, что виновником аварии стал водитель автомобиля «Мерседес», который на большой скорости влетел в автомобиль «Хонда», после чего отлетел в такси «Фольксваген», затем автомобили столкнулись по цепочке: «Фольксваген» в «Шкоду», а тот в «Тойоту».

По словам очевидцев, медицинская помощь понадобилась как минимум одному человеку — пассажиру такси, который получил царапины от осколков стекла, а также водителю такси, который, возможно, получил сотрясение мозга. Очевидцы также рассказали, что все пассажиры в «Мерседесе», включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения один из автомобилей-участников аварии загорелся. Водитель смог его потушить самостоятельно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что BMW на Невском создал ДТП выездом на «встречку».