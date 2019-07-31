BMW на Невском создал ДТП выездом на «встречку»

Водитель вывернул руль в сторону встречных автомобилей и пошел на таран. Фото: vk.com

Водитель вывернул руль в сторону встречных автомобилей и пошел на таран. Фото: vk.com

В Центральном районе Северной столицы сотрудники полиции задержали виновника ДТП. Водитель красного BMW устроил аварию, двигаясь от Дворцовой площади по Невскому проспекту.

ДТП произошло в результате выезда иномарки на полосу встречного движения, где она собрала три машины — Ford Kuga, Volkswagen Touareg и Mercedes. Сам красный автомобиль завалился на двери со стороны пассажира.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», двигаясь по левому ряду, водитель повернул руль и пошел на таран встречных машин. Также были приложены фотографии. Запись опубликовали в 8:50.

Другие подробности ДТП пока неизвестны.

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