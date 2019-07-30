Утром в Петербурге случилось два ДТП с каршерингом

Утром в Петербурге случилось два ДТП с каршерингом
Авария на площади Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Только за одно утро вторника, 30 июля, в Санкт-Петербурге случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием каршеринговых автомобилей.

По славам очевидцев, каршеринговый автомобиль марки «Ренаулт» на площади Стачек не вошел в поворот, в связи с чем транспортное средство получилось большой урон. Помощь водителю автомобиля оказывали прохожие до приезда скорой помощи.

Вторая авария произошла у дома 98 по улице Народной в Санкт-Петербурге. ДТП является массовым. Повреждения получил не только каршеринговый автомобиль, но и две других иномарки «Фольксваген Поло» и «Хундай». По славам очевидцев, водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сотрудниками ППС.

Информации о количестве и состоянии пострадавших пока не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге более двух часов тушили крышу торгового центра.

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