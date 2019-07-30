В Петербурге более 2 часов тушили крышу торгового центра

В Петербурге более 2 часов тушили крышу торгового центра
На месте работали 64 спасателя. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В ночь с понедельника на вторник, с 29 на 30 июля, крупный пожар произошел на крыше торгового центра на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

О происшествии спасателям стало известно в 1:45 часов ночи, после чего на место пожара незамедлительно выехали составы, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь распространялся по крыше торгового центра, который находится в доме 36 по Среднему проспекту Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Возгорание было обнаружено на крыше пристройки к торговому центру.

Огонь успел распространится на площади в 15 квадратных метров. Для ликвидации возгорания было задействовано 64 человека личного состава. Огонь тушили более двух часов и полностью ликвидировали только к 4:15 часов ночи.

Сведений о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рейс в Анталью был задержан на 8 часов.

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