Рейс в Анталью был задержан на 8 часов

Пассажиры, которые должны были вылететь в Анталью вчера в 5 вечера, покинули аэропорт Пулково далеко за полночь, причем один самолет был заменен другим.

Рейс на турецкий курорт Анталья был задержан более чем на 8 часов. Сначала полет должен был выполнить «горбатый» Boeing с 20-летним стажем, который с 1999 года эксплуатировался сначала «Японскими авиалиниями», потом американской авиакомпанией, затем был куплен российской АК «Трансаэро», и после ее банкротства попал в воздушный парк авиакомпании «Россия». У самолета нашли неисправность в двигателе, которая требовала нескольких часов для устранения. В результате самолет был заменен на другой, уже 19-летний Boeing, который и вылетел в Анталью в 01:10 вторника. Все 8 часов пассажиры провели в аэропорту, где авиакомпания снабдила их горячим питанием и напитками.

Это уже второй случай за неделю, когда самолет в Анталью не может вылететь из Петербурга вовремя. Ранее Gazeta.SPb писала о долгом вылете из Пулково с приключениями.