Спасатели тушили дом в Сосновом Бору

О причинах пожара ничего не говорится. Скорее всего, все остались целы и невредимы.

Все случилось поздней ночью 1 августа в Сосновом Бору на территории СНТ «Бастион». Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Звонок о пожаре спасателям поступил ближе к 12 часам ночи. Специалисты незамедлительно выехали на место происшествия – оказалось, что горел частный дом. Огонь успел распространиться на 24 квадратных метра. В ликвидации пожара приняли участие шесть человек. Им удалось справиться с огнем менее чем за час.

На данный момент сотрудники МЧС пытаются установить причину возгорания, а также подсчитать ущерб. Пострадавших, уверяют в ведомстве, нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о первом уголовном деле из-за лесных пожаров в Сибири. Подозреваемыми по делу являются сотрудники министерства лесного хозяйства Красноярского края. Сотрудников ведомства винят в халатном отношении к серьезной проблеме.