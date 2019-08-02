Гражданин среднеазиатского государства подозревается в причинении тяжкого вреда петербуржцу

В четверг, 1 августа, в отделение полиции Всеволожского района Санкт-Петербурга поступила инфомрация о госпитализации мужчины.

Сотрудники медицинского учреждения сообщили полицейским, что от одного из домов по улице Колхозной во Всеволожском районе Санкт-Петербурга был госпитализирован мужчина 1976 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 35-летнего гражданина среднеазиатского государства, который подозревается в совершении данного преступления.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что раскрыто покушение на убийство в Выборгском районе.