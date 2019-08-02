Раскрыто покушение на убийство в Выборгском районе

Сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый.

В среду, 31 июля, в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации мужчины 1997 года рождения. Состояние потерпевшего оценивалось как тяжелое, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Благодаря проведению оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан 35-летний мужчина.

Подозреваемый изобличен в том, что нанес пострадавшему ножевые равнения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Принимается решение об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе мужчины в возрасте 30 и 16 лет обнесли гостеприимного хозяина.