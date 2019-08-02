В Выборгском районе мужчины в возрасте 30 и 16 лет обнесли гостеприимного хозяина

В четверг, 1 августа, к сотрудникам полиции обратился житель Выборгского района Санкт-Петербурга с информацией о хищении ноутбука.

Мужчина в возрасте 20 лет сообщил полицейским, что ночью из его квартиры, расположенной в одном из домов по улице Жени Егоровой, пришли двое малознакомых ему граждан.

После совместного распития алкогольных напитков, гости стали угрожать потерпевшему ножом и предметом, похожим на пистолет, а затем похитили его ноутбук и скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по «горчим» следам раскрыть преступление и задержать 16-летнего юношу и 30-летнего мужчину, которые подозреваются в совершении разбоя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Подозреваемые получили подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что один постоялец хостела напал с ножом на другого и отобрал телефон.