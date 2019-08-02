Один постоялец хостела напал с ножом на другого и отобрал телефон

В среду, 31 июля, в отделение полиции Центрального района Санкт-Петербурга поступила информация от постояльца хостела в возрасте 33 лет.

Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что другой постоялец этого же хостела, расположенного на улице Гончарной, применил к нему физическую силу и, угрожая ножом, совершил хищение мобильного телефона, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции приняли меры, в результате чего был задержан 35-летний мужчина, который полностью изобличен в совершении преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Похищенное изъято.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Всеволожского района 7 лет не платил за газ и остался без топлива.