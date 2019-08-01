Житель Всеволожского района 7 лет не платил за газ и остался без топлива

Мужчина никак не реагировал на звонки и письма с претензиями.

Об этом стало известно 1 августа. Обо всем рассказали в компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Все случилось с жителем садоводства «Юбилей». В сообщении сказано, что мужчина не платил за газ на протяжении семи лет. Его задолженность на данный момент составляет 270 тысяч рублей. Ленинградца не смущали ни звонки, ни письма, он предпочитал игнорировать сотрудников компании и жил, надеясь на чудо.

Но терпение газовщиков лопнуло – они наведались к мужчине, который, ожидаемо, не открыл дверь. Несмотря на это, специалисты вырыли яму, отыскали трубу и отсоединили ее. Теперь жители садоводства останется без газа, пока не оплатит долги. Газовщики предупредили, что во Всеволожском районе жители задолжали в общей сложности более 144 миллионов рублей.

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