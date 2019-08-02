Названы болезни, с которыми нельзя купаться

Названы болезни, с которыми нельзя купаться
Купание - это вид физической нагрузки. Фото: Pixabay

Специалисты-медики назвали ряд болезней, обладателям которых не стоит лишний раз лезть в воду.

К таким заболеваниям относятся проблемы с органами дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, эпилепсия, расстройство нервной системы, такие инфекционно-воспалительные процессы. Особую категорию опасности представляет купание в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.

Купание является одним из видов физической нагрузки, которая будет полезна далеко не всем. По словам внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава МО Виталия Холдина, крайне опасно купаться в нетрезвом виде, так как у человека в таком состоянии теряется контроль над поведением и координацией движений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами.

болезни здоровье купание минздрав
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красногвардейский суд направили дело о крупном сбыте наркотиков
Названы болезни, с которыми нельзя купаться
Метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август
В садах бабочек и контактных зоопарках Петербурга найдены грубые нарушения
В Красносельском районе задержан мужчина нанесший удары табуреткой
Бокситогорск преобразили ко Дню рождения Ленобласти
В Ленобласти неизвестные обокрали гараж на полмиллиона рублей
Гражданин среднеазиатского государства подозревается в причинении тяжкого ...