Названы болезни, с которыми нельзя купаться

Специалисты-медики назвали ряд болезней, обладателям которых не стоит лишний раз лезть в воду.

К таким заболеваниям относятся проблемы с органами дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, эпилепсия, расстройство нервной системы, такие инфекционно-воспалительные процессы. Особую категорию опасности представляет купание в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.

Купание является одним из видов физической нагрузки, которая будет полезна далеко не всем. По словам внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава МО Виталия Холдина, крайне опасно купаться в нетрезвом виде, так как у человека в таком состоянии теряется контроль над поведением и координацией движений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами.