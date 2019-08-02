Прокуратура Петербурга добилась погашения долгов по исполненному контракту

Прокуратура Петербурга добилась погашения долгов по исполненному контракту
В адрес ответственного лица вынесен штраф в 30 тыс рублей. Фото: Pixabay

Прокуратура Пушкинского района проверила СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Семашко» на соблюдение законодательства о контрактной системе.

Оказалось, что в феврале прошлого года между учреждением и компанией ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» был заключен контракт на техобслуживание и ремонт медтехники на 6 млн рублей. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней.

Однако компания оказала услуги на сумму в 1,2 млн рублей и предоставила документы для оплаты, но учреждение произвело оплату лишь в ноябре 2018 года.

В связи с данным фактом прокуратура внесла в адрес руководителя больницы представление, в адрес ответственного должностного лица было возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Материалы дела переданы в УФАС по Петербургу.

В результате, УФАС привлекло должностное лицо в административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в садах бабочек и контактных зоопарках Петербурга найдены грубые нарушения.

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