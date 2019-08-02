В садах бабочек и контактных зоопарках Петербурга найдены грубые нарушения

Прокуратура Центрального района проверила соблюдение ветеринарного законодательства в деятельности организаций, эксплуатирующих животных.

Проверка проводилась совместно с сотрудниками Комитета по природопользвоанию и представителями Управления ветеринарии по Санкт-Петербургу, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

В деятельности парка бабочек на Лиговском проспекте, сада живых тропических бабочек Миндо на улице Правды и в контактном зоопарке Добрый енот на переулке Джамбула выявлены нарушения.

Возбуждено три дела об административных правонарушениях по статье 8.37 КоАП РФ («нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»), статье 10.6 КоАП РФ («нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»), статье 10.8 КоАП РФ («нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).

Внесено 3 представления об устранении нарушений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться.