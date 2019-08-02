Из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться

Проблема не сильно повлияла на работу аэропорта. Фото: Pixabay

Проблема не сильно повлияла на работу аэропорта. Фото: Pixabay

В четверг вечером, 1 августа, несколько самолетов были вынуждены дольше положенного летать над петербургским аэропортом «Пулково».

Причиной этому стала внезапно появившаяся на взлетно-посадочной полосе лисица. Самолетам, которые следовали из Симферополя, Самарканда и Монастира, пришлось уходить на второй круг перед приземлением в Санкт-Петербурге.

Сотрудники аэропорта Пулково сообщили, что пока самолеты совершали круги над Северной столицей, на территории работали сотрудники группы авиационной орнитологии.

Вскоре воздушные судна удачно приземлились. Инцидент никак не сказался на работе аэропорта, за исключением небольших задержек данных рейсов. Пулково продолжало действовать в привычном режиме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что школьник из Уфы набрал «112» и потребовал 5 миллионов рублей.