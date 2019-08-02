На Витебском вокзале задержан находящийся в федеральном розыске

В Санкт-Петербурге на Витебском вокзале был выявлен злоумышленник. Подозреваемого задержали за совершение кражи в метрополитене.
Как сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО, в ходе обхода служащими транспортной полиции территории вокзала, был обнаружен гражданин, состоящий в федеральном розыске.
Ведомство сообщает, что мужчина скрывался от сотрудников следствия по Петербургу и ЛО более 20 дней. Он подозревается в тайном хищении чужого имущества на территории метрополитена.
35-летний безработный мужчина уже был ранее судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков.
Сейчас подозреваемый задержан сотрудниками МВД и будет передан инициатору розыска.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о раскрытии кражи в Колпино. Сотрудники полиции раскрыли кражу мобильного телефона, стоимость которого оценена в пять тысяч рублей.