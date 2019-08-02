На Витебском вокзале задержан находящийся в федеральном розыске

Мужчина скрывался от сотрудников следствия более 20 дней. Фото: pixabay.com

Мужчина скрывался от сотрудников следствия более 20 дней. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге на Витебском вокзале был выявлен злоумышленник. Подозреваемого задержали за совершение кражи в метрополитене.

Как сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО, в ходе обхода служащими транспортной полиции территории вокзала, был обнаружен гражданин, состоящий в федеральном розыске.

Ведомство сообщает, что мужчина скрывался от сотрудников следствия по Петербургу и ЛО более 20 дней. Он подозревается в тайном хищении чужого имущества на территории метрополитена.

35-летний безработный мужчина уже был ранее судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Сейчас подозреваемый задержан сотрудниками МВД и будет передан инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о раскрытии кражи в Колпино. Сотрудники полиции раскрыли кражу мобильного телефона, стоимость которого оценена в пять тысяч рублей.