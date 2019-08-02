Родители получили срок после того, как попытались за взятку отправить сына в армию

Суд в Петербурге приговорил семейную пару к трем годам условно за то, что те дали взятку военному, чтобы он устроил их сына на службу в ВС РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, виновными в даче взятки признали Наталью Коцаги и Валерия Соколова, которые в августе 2015 года дали взятку уже бывшему майору Жихареву в размере 250 тысяч рублей.

Как стало известно, родители намеревались устроить сына на определенную должность в Вооруженные силы РФ, для этого они обратились к Жихареву, который предложил помощь в устройстве. В смс-сообщении он потребовал родителей перевести ему на банковскую карту денежные средства в размере 250 тысяч рублей. Коцага и Соколов согласились и перевели деньги тремя платежами в период с 31 августа по 18 сентября 2015 года.

В судебном заседании семейная пара призналась в содеянном. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно.

В сентябре 2015 года Жихарева приговорили к пяти годам лишения свободы и лишили воинского звания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что начальника гражданской защиты МЧС арестовали за вымогательство взятки.