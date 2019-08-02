Начальника отделения «Почты России» обвиняют в хищении 3,3 млн рублей

В Петербурге под суд за серию мошенничеств пойдет начальник отделения «Почты России» Надия Бедретдинова, которая притворялась пенсионеркой и самостоятельно выписывала себе выплаты.

Бетретдинову обвиняют в девяти эпизодах хищения денежных средств у клиентов «Почты России». По данным следствия, с 2012 по 2019 год мошенница вживалась в роль пенсионеров — она подделывала подписи на поручениях на выплату и прием денежных средств, а также на поручениях на доставку пенсий и других социальных выплат.

Известно, что суммарный ущерб клиентам «Почты России» составил 3 миллиона 375 тысяч рублей. В апреле 2019 года в отношении Бедретдиновой возбуждено уголовное дело. Первое заседание состоится 9 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-директор госучреждения в Петербурге получил условный срок за хищение почти 8 млн рублей. Суд огласил приговор бывшему директору бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров, работ и услуг». Его признали виновным в хищении 8 млн рублей и приговорили к условному сроку.