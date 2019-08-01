Экс-директор госучреждения в Петербурге получил условный срок за хищение почти 8 млн рублей

Экс-директор госучреждения в Петербурге получил условный срок за хищение почти 8 млн рублей
Суд признал его виновным. Фото: Pixabay

Суд огласил приговор бывшему директору бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров, работ и услуг». Ростислава Шипицына признали виновным в хищении 8 млн рублей и приговорили к условному сроку.

Куйбышевский районный суд установил, что Шипицын, будучи директором ГБУ, в период с сенября 2015 года по июль 2017 года использовал свое служебное положение, чтобы похитить денежные средства, предназначенные для заработной платы и других выплат работникам ГБУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Подсудимый присвоил денежные средства в размере 7,88 милн рублей. Шипицын признал свою вину, раскаялся и частично возместил ущерб.

Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также суд удовлетворил гражданский иск на 7,35 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-глава МО «Смольнинское» получила 2 года условно.

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