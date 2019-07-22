Экс-глава МО «Смольнинское» получила 2 года условно

Экс-глава МО &#171;Смольнинское&#187; получила 2 года условно
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении экс-главы МО «Смольнинское» Натальи Смирновой.

Смирнову и директора компании «Инвест+» Дмитрия Степанова признали виновными в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в 2015 году Смирнова, использовала свое служебное положение и обеспечила компании «Инвест+» победу в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории. «Инвест+» получила более 80 млн рублей. Известно, что Степанов и Смирнова поделили полученные денежные средства между собой.

Суд избрал меру пресечения в отношении Смирновой в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, ей запрещено в течение 2 лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Дмитрий Степанов получил 3 года условного срока.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве в МО «Смольнинское». Уголовное дело зарегистрировано Куйбышевским районным судом. В суд оно поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке.

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