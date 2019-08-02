Торговля алкоголем на Московском стала уголовным делом

Торговля алкоголем на Московском стала уголовным делом
В магазине нашли 30 л алкоголя - снова. Фото: pixabay.com

Индивидуальному предпринимателю грозит до 80 тысяч штрафа или год работ.

Продажа алкоголя в магазине на Московском проспекте обернулась уголовным делом. Предпринимателя уже штрафовали за торговлю спиртом без лицензии.

Сотрудники ОВД нашли в магазине дома 73 30 л нелегального алкоголя, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 2 августа. Сначала прокуратура возбудила лишь дело об административном нарушении, но позже обнаружила, что индивидуальный предприниматель уже попадался на подобном.

По статье 171.4 УК РФ бизнесмену теперь грозит от 50 до 80 тысяч рублей штрафа, а если суд решит наказать его по всей строгости закона, то предприниматель получит исправительные работы на срок до 1 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что врачи рассказали о первых признаках алкоголизма.

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