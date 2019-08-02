Маршрутка влетела в припаркованный грузовик на Митрофаньевском

Трех человек госпитализировали после аварии в состоянии средней тяжести.

Маршрутка влетела в припаркованный грузовик на Митрофаньевском шоссе Петербурга. Пострадали три человека.

Авария в Адмиралтейском районе Петербурга произошла днем 2 августа. Маршрутное такси №844 ехало по маршруту “Санкт-Петербург — Луга”, сообщает “Дорожный инспектор”. Автомобиль двигался в крайнем правом ряду, не смог перестроиться и влетел в припаркованный грузовой автомобиль “Грузовичкоф”.

По предварительной информации, в аварии пострадали три пассажира маршрутки. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Обстоятельства аварии выясняются. Хотя в Петербурге пасмурно, на дорогах хорошая видимость и нет дождя. Судя по фотографиям, на место приехали спасатели МЧС Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жительница Санкт-Петербурга, которую сбила маршрутка, получила компенсацию от “ПТК”.