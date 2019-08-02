“ПТК” возместит ущерб женщине, которую сбила маршрутка на Чайковского

ДТП произошло почти 5 лет назад в центре Санкт-Петербурга.

Женщина, на которую наехала маршрутка, взыскала с “Петербургской Транспортной Компании” возмещение морального вреда. Нигора Шарипова просила 1 млн, но получила лишь 400 тысяч.

Иск в Кировский суд к ООО “ПТК” поступил по поводу ДТП, которое произошло почти 5 лет назад, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 2 августа. Маршрутка поворачивала направо утром 9 декабря 2014 года на перекрестке Чернышевского и Майковского и сбила женщину, которая переходила улицу Чайковского Петербурга по пешеходному переходу. Женщина тяжело пострадала.

По факту ДТП возбуждали уголовное дело, но оно было прекращено в апреле 2016 года. С “ПТК взыскали 400 тысяч рублей плюс расходы на иск в 300 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на КАД Санкт-Петербурга умерла девочка.