В результате ДТП на КАД умерла девочка

Днем 2 августа на КАД произошло ДТП с участием иномарки и грузовика, есть жертвы.

Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Днем 2 августа на внутреннем кольце КАД у съезда на Руставели в районе Мурино столкнулись грузовик и «Мазда». На фотографиях, опубликованных в соцсети, видно, что на место прибыли спасатели и вертолет санавиации. По словам очевидцев, удар от столкновения был слышен в домах напротив.

Видео: vk.com/spb_today

«Удар был такой силы, что напротив в домах все услышали… Откачивают подростка», — пишут пользователи. «Только проезжали, ужас! Девочку лет десяти в реанимацию клали, прямой массаж сердца делали. Господи, помоги ребёнку», — рассказала в комментариях свидетельница.

По данным РЕН ТВ, девочку, которую врачи пытались реанимировать, спасти не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД в ДТП скончался мотоциклист. частниками аварии стали байкер и водитель «Мерседеса». По предварительным данным, мотоцикл въехал в легковушку по непонятным причинам.