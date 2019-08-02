“Почта России” прокомментировала обвинения в адрес начальника отделения

Филиал начнет строже следить за профессиональными и деловыми качествами сотрудников.

Начальницу одного из отделений “Почты России” обвинили в мошенничестве и хищении свыше 3 млн рублей. В “Почте России” подтвердили, что уже уволили сотрудницу.

Женщина якобы подделывала подписи пенсионеров на бумагах о выплате денег и доставке пенсий. Всего речь идет о 9 эпизодах преступной деятельности с 2012 по 2019 год. Ущерб “Почте России” оценили в 3 млн 375 тысяч рублей.

Факт нарушения обнаружили в ходе служебной проверки, сообщили Gazeta.SPb в “Почте России” 2 августа. Результаты проверки передали правоохранительным органам. Сам филиал отныне более жестко начнет следить за профессиональными и деловыми качествами сотрудников, в том числе тех, что находятся на испытательном сроке.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что начальница отделения “Почты России” пойдет под суд.