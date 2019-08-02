В Петербурге сеть автоматов начала выдавать микрозаймы под 365% годовых

На сайте можно рассчитать микрозайм в режиме онлайн - доступны суммы от 500 рублей до 21 тысячи рублей. Фото: pixabay

На сайте можно рассчитать микрозайм в режиме онлайн - доступны суммы от 500 рублей до 21 тысячи рублей. Фото: pixabay

В торговых центрах и продуктовых магазинах по всему Петербургу появились чудо-терминалы. Они выдают микрозайм в размере от 500 рублей за 30 секунд по паспорту.

Владелец проекта и его автоматы родом из Казахстана. По всему Петербургу работают не менее 13 терминалов. На сайте компании доступен список плюсов: «необходимо всего лишь вставить в аппарат ваш паспорт и в течение 30 секунд положить наличные себе в карман» или «не нужно идти в банк, стоять в очереди, разговаривать с менеджером и испытывать неловкость». Об этом пишет издание «Фонтанка.ру».

На сайте можно рассчитать микрозайм в режиме онлайн — доступны суммы от 500 рублей до 21 тысячи рублей, на срок от 10 до 21 дня под 1% в день.

В основном подобными терминалами пользуются люди, которым необходимо достать деньги на короткий срок в ограниченное время. Т. е. люди, которые не хотят тратить время на заполнение документов — им надо просто подойти, взять деньги и уйти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выдачу микрокредитов под залог жилья запретили законом.